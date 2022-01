Covid oggi Italia, Ricciardi: “Rischio aumento morti” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “C’è un rallentamento” della curva dell’epidemia in Italia “ma oggi non c’è ancora una discesa evidente. C’è ancora una pressione fortissima sui sistemi sanitari” per il Covid, “il numero dei morti continuerà a rimanere stabile o addirittura ad aumentare”. Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Agorà si esprime così sul quadro dell’emergenza Covid in Italia. “Il trend legato alla variante Omicron nel mondo evidenzia che c’è stata una rapidissima salita e un’altrettanto rapidissima discesa. C’è bisogno però che questi dati si consolidino”, dice Ricciardi. In Gran Bretagna, la curva appare in discesa e nel paese è stato annunciato l’allentamento ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) “C’è un rallentamento” della curva dell’epidemia in“manon c’è ancora una discesa evidente. C’è ancora una pressione fortissima sui sistemi sanitari” per il, “il numero deicontinuerà a rimanere stabile o addirittura ad aumentare”. Walter, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Agorà si esprime così sul quadro dell’emergenzain. “Il trend legato alla variante Omicron nel mondo evidenzia che c’è stata una rapidissima salita e un’altrettanto rapidissima discesa. C’è bisogno però che questi dati si consolidino”, dice. In Gran Bretagna, la curva appare in discesa e nel paese è stato annunciato l’allentamento ...

Advertising

fanpage : Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro i… - TgLa7 : ????#Covid: oggi 228.179 casi e 434 morti ???? - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - CalafatoChiara : Da due anni non si parla d'altro che di Covid. L'esasperazione ha portato alla luce l'inciviltà insita nell'ideolog… - vienegiututto : RT @CCKKI: Da 2 anni continua il balletto: l'unico metodo risolutivo per fermare i decessi, rallentando i contagi è stato il #lockdown, anc… -