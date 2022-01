La Lega Serie A contro le Asl: “Fatevi da parte!” (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Lega Serie A alza la voce contro le ASL locali. Una nota ufficiale è stata diramata questa sera Oggetto di discussione il corretto e regolare proseguimento del campionato attraverso un nuovo protocollo atto ad evitare situazioni come quelle che hanno visto coinvolte varie squadre del nostro campionato in questa giornata di Serie A. Serie-A Questa la nota integrale della Lega: “Il Consiglio di Lega ha approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19. Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) LaA alza la vocele ASL locali. Una nota ufficiale è stata diramata questa sera Oggetto di discussione il corretto e regolare proseguimento del campionato attraverso un nuovo protocollo atto ad evitare situazioni come quelle che hanno visto coinvolte varie squadre del nostro campionato in questa giornata diA.-A Questa la nota integrale della: “Il Consiglio diha approvato oggi all’unanimità un “protocollo”, coerente con le regole adottate già dalla Uefa, che stabilisce l’obbligo di scendere in campo per le squadre con almeno 13 giocatori della prima squadra e della Primavera (sempre se maggiorenni) risultati negativi ai test per rilevare il covid-19. Il regolamento adottato permetterà di proseguire la stagione e ...

