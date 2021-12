Nuova colata lavica dell’Etna nella Valle del Bove

Advertising

Intorno alle ore 18:05 di questo pomeriggio, una nuova bocca effusiva si è aperta lungo la parete occidentale della Val…
Etna, nuova bocca a 2000 metri: colata debolmente alimentata #etna #ingv #eruzione
Un nuovo comunicato dell'INGV ha confermato la totale assenza di attività esplosiva in corso dalla nuova bocca eruttiva…

Ultime Notizie dalla rete : Nuova colata

Al momento il fenomeno che oggi è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, riguarda soprattutto l'apertura di unabocca conlavica e una ...... da cui è emessa una piccolalavica. L'Inv, Osservatorio Etneo, comunica inoltre che dal ... Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nellaschermata clicca ...Dalle 16.30 di oggi pomeriggio è in corso una debole attività stromboliana a una quota stimata tra i 2200 e i 2100 metri di altitudine. Il monitoraggio delle deformazioni del suolo, per il momento, no ...Si risveglia l'Etna. E non è la prima volta che accade in prossimità della fine dell'anno. Al momento il fenomeno che oggi è stato registrato dall'Istituto ...