Etna, eruzione da una nuova bocca sul versante est. Chiuso l’aeroporto di Catania per le ceneri. Le immagini (Di martedì 14 dicembre 2021) Una nuova attività vulcanica sta coinvolgendo da diverse ore l’Etna. Cenere e fumo hanno invaso l’area circostante a Catania costringendo le autorità locali a fermare le attività aeroportuali. La colonna di fumo è visibile a distanza di chilometri, come anche la colata lavica; infatti sui social circolano le foto della nuova eruzione. nuova eruzione dell’Etna: si è aperta una bocca nuova La nuova eruzione dell’Etna è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a partire dalle 16.30 di lunedì 13 dicembre e va avanti ininterrottamente da più di 12 ore. Secondo quanto registrato dalle telecamere di videosrobeglianza puntate sul ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Unaattività vulcanica sta coinvolgendo da diverse ore l’. Cenere e fumo hanno invaso l’area circostante acostringendo le autorità locali a fermare le attività aeroportuali. La colonna di fumo è visibile a distanza di chilometri, come anche la colata lavica; infatti sui social circolano le foto delladell’: si è aperta unaLadell’è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a partire dalle 16.30 di lunedì 13 dicembre e va avanti ininterrottamente da più di 12 ore. Secondo quanto registrato dalle telecamere di videosrobeglianza puntate sul ...

Advertising

SkyTG24 : Etna in eruzione, attività esplosiva dal cratere Sud-Est: chiuso lo spazio aereo a #Catania - _cIarissa_ : Come se davvero l'eruzione dell'Etna sia imputabile ad un colpevole e non sia un semplice fenomeno naturale che dev… - Dorian221190 : RT @TaniK72: Piove, c'è un doppio arcobaleno e un'eruzione dell'#Etna... tutto insieme! - telodogratis : Etna, nuova eruzione, chiuso lo spazio aereo di Catania, voli dirottati - vonalexandro : RT @72_mazinga: Etna, chiuso l'aeroporto di Catania -