Valeria Marini, la confessione al GF Vip: "Ho visto tutto, ecco cosa è successo a Lulù quando si è chiusa in bagno" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Valeria Marini e Patrizia Pellegrino hanno preso le difese di Lulù Selassiè dopo l'attacco di panico avuto nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Parlando con Maria Monsè, che era tornata sull'argomento, proprio la showgirl stellare ha fatto delle precisazioni. Valeria e Maria difendono Lulù dopo l'attacco di panico "Ma non esiste al mondo che hai un attacco di panico perché esce tua sorella… per un gioco. È impossibile!", con queste parole Maria Monsè ha nuovamente ribadito di non credere al malore avuto da Lulù durante la diretta del Grande Fratello Vip. Valeria Marini ha fatto subito delle precisazioni: L'attacco di panico di Lulù per l'eliminazione della sorella? Sì amore l'ha avuto! L'ho vista io in ...

