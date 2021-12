Pasalic show | tripletta al Venezia | l' Atalanta vola Tris Fiorentina alla Samp

Advertising

MondoNapoli : Pasalic show e l'Atalanta fa il pokerissimo contro il Venezia - - tuttoatalanta : L'Atalanta affonda il Venezia, è Pasalic show: quarta vittoria consecutiva, finisce 4-0 - SMA7618 : - sportmediaset : Serie A, #AtalantaVenezia 4-0: tripletta show di Pasalic. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Pasalic show

Al 51' filtrante di Ilicic perma l'estremo difensore del Venezia nega la tripletta al centrocampista croato. Tre minuti più tardi Hateboer va vicino al gol del 3 - 0 ma la sua conclusione di ...I partenopei sono reduci dallocontro la Lazio, conclusosi 4 - 0 per la squadra di Spalletti e ... Theo Hernandez e. Insigne, inoltre, è quinto giocatore in Serie A per tiri a partita: ben ...L'Atalanta strapazza il Venezia e consolida la zona Champions. Vittoria importante anche per la Fiorentina sulla Sampdoria ...Gli anticipi di martedì 30 novembre, con calcio d'inizio alle ore 18.30, relativi alla quindicesima giornata della Serie A 2021-2022 sono andati ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono a ...