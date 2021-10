Gli appalti truccati? Correvano a sirene spiegate sulle autoambulanze della cooperativa (Di lunedì 18 ottobre 2021) La malavita ha spesso utilizzato diversi mezzi per compiere reati: dalle auto sportive, per liberarsi a tutta velocità di scomodi "inseguitori" in divisa, ai pesantissimi fuoristrada, magari da usare ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) La malavita ha spesso utilizzato diversi mezzi per compiere reati: dalle auto sportive, per liberarsi a tutta velocità di scomodi "inseguitori" in divisa, ai pesantissimi fuoristrada, magari da usare ...

Advertising

AlfAnnunziata : @matteosalvinimi Matt, l’RDC l’hai approvato tu. Dovresti saperlo che non può aver prodotto 15 miliardi di falso, m… - RosariaBusnardo : #Truffe allo #Stato, da inizio 2020 sottratti 15 miliardi: 8 da danno erariale. Le frodi per settore: 6 miliardi so… - Dario_VdA : Il problema è il RdC, 127 milioni. Non i 16 miliardi con gli appalti PUBBLICI diretta conseguenza della politica. C… - figliodelvesuv2 : @petergomezblog Il buon #Renzi che ne pensa dei 6 miliardi persi per gli appalti?e i falsi invalidi?no lui ha solo… - nicolewerlai : RT @jpbellotto: Oggi sul Corriere questo schema su dati Gdf 6 miliardi di euro per truffe sugli appalti pubblici 127 milioni per il rdc che… -