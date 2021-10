Insulti razzisti ai giocatori del Napoli, Nardella chiede scusa (Di lunedì 4 ottobre 2021) FIRENZE - "Victor, André - Frank, Kalidou: a nome di Firenze vi chiedo scusa". A scriverlo sui social network, è il sindaco di Firenze, Dario Nardella , facendo riferimento a Osimhen, Anguissa e ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021) FIRENZE - "Victor, André - Frank, Kalidou: a nome di Firenze vi chiedo". A scriverlo sui social network, è il sindaco di Firenze, Dario, facendo riferimento a Osimhen, Anguissa e ...

fanpage : 'Scimmia di me**a. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti… - ZZiliani : Gli insulti razzisti di ieri all’indirizzo di #Osimhen, #Koulibaly e #Anguissa? Sette giorni fa scrivevo questo pez… - Gazzetta_it : Insulti razzisti a #Osimhen, #Anguissa e #Koulibaly: “Hai detto scimmia? Vieni qui!” #FiorentinaNapoli - Ap_Af_8p_8f : RT @ZZiliani: Gli insulti razzisti di ieri all’indirizzo di #Osimhen, #Koulibaly e #Anguissa? Sette giorni fa scrivevo questo pezzo per il… - marcovarini : RT @capuanogio: La #Fiorentina annuncia di aver messo nelle mani della questura le immagini per identificare i colpevoli degli insulti razz… -