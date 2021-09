Advertising

MediasetTgcom24 : Eruzione alle Canarie, scatta l'allarme anche nel centrosud Italia #canarie - Agenzia_Ansa : La lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma alle Canarie ha già distrutto 320 edifici e coperto… - Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - MariaArrigo1 : RT @GDS_it: Eruzione alle Canarie, la nube arriva in Sicilia - tamicheA1 : RT @MediasetTgcom24: Eruzione alle Canarie, scatta l'allarme anche nel centrosud Italia #canarie -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione alle

commenta Scatta l'allarme anche in Italia per l'vulcanica all'isola di La Palma, nelle Canarie, iniziata il 19 settembre. La nube di polveri e gas sta infatti attraversando il Mediterraneo ad alta quota, portando con sé sostanze ......come molto difficile ci sono almeno tre persone intrappolate all'interno delle loro case andiamo in Spagna perché continua l'vulcanica iniziata il 19 settembre sull'isola di La Palma...Scatta l'allarme anche in Italia per l'eruzione vulcanica alla Canarie iniziata il 19 settembre sull'isola di La Palma. 'Sorvegliate specialì sono in particolare la Sardegna e la Sicilia dove ...18:09Le rotte, i migranti, le guerra : "Marenostrum" mette in mostra il Mediterraneo 18:08Gestione del servizio idrico, aggiudicata la gara all’unica azienda partecipante 18:03Eruzione alle Canarie, l ...