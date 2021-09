Romina Carrisi, che bacio: succede tutto a Oggi è un altro giorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. bacio inatteso e sorprendente per Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno: ma ecco che cosa è accaduto nel programma di Rai Uno. Oggi è un altro giorno è senza alcun dubbio una trasmissione in cui certo non mancano colpi di scena, sorprese ed emozioni. Il programma, dopo la pausa estiva, è tornato in Leggi su youmovies (Di giovedì 23 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.inatteso e sorprendente perè un: ma ecco che cosa è accaduto nel programma di Rai Uno.è unè senza alcun dubbio una trasmissione in cui certo non mancano colpi di scena, sorprese ed emozioni. Il programma, dopo la pausa estiva, è tornato in

Advertising

AerdnaXCI : #oggieunaltrogiorno #23settembre Affetti stabili Emanuel Caserio, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi Ospiti Tull… - Dropfake_app : ??'“Ylenia Carrisi è viva”, Al Bano e Romina smentiscono la bufala insieme al figlio Yari' di Marco C.??? Leggi su D… - vanteskook : RT @murdervstories: Ylenia Carrisi. Nota per essere/essere stata la figlia primogenita di Al Bano e Romina. Mentre frequentava il corso d… - PasqualeMarro : #AlbanoCarrisi bomba: “Quel che provo per #Romina supera l’amore” - PaluzzoM : Romina Carrisi che chiama Ale Cattellan 'figo.' Beh che dire.... #OggiEUnAltroGiorno -