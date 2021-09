Etna in eruzione, colonna di fumo di 9mila metri: perché tante eruzioni in così poco tempo? (Di martedì 21 settembre 2021) Negli ultimi tempi l'Etna sembra essere piuttosto in fermento: tra fontane di lava spettacolari, si è vista una colonna di fumo di 9mila metri. Ma perché mai avrà fatto registrare così tante eruzioni ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) Negli ultimi tempi l'sembra essere piuttosto in fermento: tra fontane di lava spettacolari, si è vista unadidi. Mamai avrà fatto registrare...

Advertising

SkyTG24 : Etna in eruzione, attività dal cratere Sud-Est: nube di cenere alta 4,5 chilometri - Corriere : L’Etna in eruzione, nube di cenere alta 9 chilometri: il video - carmelitadurso : Ancora un’eruzione per l’Etna ?? Ho letto poco fa che la colonna di fumo ha raggiunto i 9mila metri!!! ?? Qualcuno di… - stylesbeat : Tra Etna in eruzione, caldo e umidità, direi che questa estate di merda non vuole proprio abbandonarmi - Nik_Randazzo : RT @assurdistan: ATTENZIONE. Eruzione Etna. Eruzione Canarie. Due vulcani vaccinati. Coincidenze? #MioCuginoNews -