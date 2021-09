Covid, le news. Vaccini, Vaia (Spallanzani): "Troppo presto per bimbi 5-11 anni". LIVE (Di martedì 21 settembre 2021) "Non ci sono indicazioni univoche della comunita' scientifica per vaccinare questa popolazione cosi' sensibile" ha detto il direttore dell'Istituto Spallanzani. È atteso stamani al Quirinale il decreto che estendo l'obbligo del Green pass anti-Covid: il provvedimento deve essere bollinato e firmato da Mattarella prima di andare in Gazzetta ufficiale. Il Capo dello Stato ha ringraziato gli studenti: "La ripartenza delle scuole è il segno più evidente della ripartenza dell'Italia" Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 settembre 2021) "Non ci sono indicazioni univoche della comunita' scientifica per vaccinare questa popolazione cosi' sensibile" ha detto il direttore dell'Istituto. È atteso stamani al Quirinale il decreto che estendo l'obbligo del Green pass anti-: il provvedimento deve essere bollinato e firmato da Mattarella prima di andare in Gazzetta ufficiale. Il Capo dello Stato ha ringraziato gli studenti: "La ripartenza delle scuole è il segno più evidente della ripartenza dell'Italia"

