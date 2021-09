Moviola Juve - Milan | Doveri perde i cartellini E il rigore su Diaz

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ancora ruggine - e parecchia - da togliere per Daniele(voto 6) , l'internazionale con due sole gare dirette in stagione (una in Conference League, una in B): Rocchi l'ha tenuto per questa ...

Ancora ruggine - e parecchia - da togliere per Daniele Doveri (voto 6) , l'internazionale con due sole gare dirette in stagione (una in Conference League, una in B): Rocchi l'ha tenuto per questa ...- Milan: gli altri episodi del match Come al 31', quando Rabiot va giù appena fuori area per un contatto con Tomori: è il bianconero che correndo colpisce con la gamba destra la sinistra ...su Tonali, Romagnoli (37’ p.t., caviglia travolta prima della palla) in scivolata su Cuadrado e Kean che in cerca di un controllo direziona il braccio destro per aggiustarsi il pallone Gli episodi: al ...Nel big match di ieri sera le ammonizioni potevano e dovevano essere di più. Giuste invece le decisioni prese sugli episodi in area ...