Canarie | il vulcano Cumbre Vieja si risveglia dopo 50 anni | video

Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - Corriere : Canarie, eruzione a La Palma: si risveglia il vulcano Cumbre Vieja Piano per salvare mille persone - RaiNews : Il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma, alle Canarie, ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo - gemin_steven98 : RT @ilpost: La grande eruzione vulcanica a La Palma, alle Canarie - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Alle isole #Canarie, erutta il vulcano #CumbreVieja. Sono 5000 al momento i residenti dell'isola #LaPalma evacuati, conti… -

Il presidente regionale delle, Ángel Víctor Torres, ha affermato alla radio Cadena Ser che ultime ore non sono avvenute nuove evacuazioni e non ne sono previste di ulteriori, per cui gli ...MADRID (SPAGNA) - IlCumbre Vieja , sull'isola di La Palma, alle, ha eruttato provocando un'enorme colonna di fumo. L'eruzione è stata preceduta da un piccolo terremoto. L'eruzione del complesso vulcanico ...Continua l'eruzione del complesso vulcanico Cumbre Vieja a La Palma, una delle isole Canarie: secondo quanto fatto sapere ai media iberici dalle autorità locali, sono già circa ...“Posticipiamo il viaggio negli Stati Uniti per assistere all'assemblea generale dell'Onu', ha scritto su Twitter Ansa. Per 'conoscere da vicino la situazione', il premier spagnolo, Pedro Sánchez, si è ...