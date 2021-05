Giro d’Italia 2021, le pagelle della prima tappa: un Ganna monumentale surclassa la concorrenza. Affini meraviglioso, Evenepoel c’è (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo Ganna, per il secondo anno consecutivo, ha aperto il Giro d’Italia dominando il prologo. Un ottimo Edoardo Affini, inoltre, ha permesso all’Italia di realizzare una splendida doppietta. Tra gli uomini di classifica ha regnato l’equilibrio, anche se Joao Almeida, un sorprendente Alexander Vlasov e un grande Remco Evenepoel, al rientro dopo nove mesi passati ai box, sono riusciti a guadangare qualcosa su tutti gli altri rivali. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle. LE pagelle DEL PROLOGO DEL Giro d’Italia 2021 FILIPPO Ganna (INEOS) VOTO 10 e LODE: Il fuoriclasse di Verbania arrivava al Giro d’Italia avvolto da una ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Filippo, per il secondo anno consecutivo, ha aperto ildominando il prologo. Un ottimo Edoardo, inoltre, ha permesso all’Italia di realizzare una splendida doppietta. Tra gli uomini di classifica ha regnato l’equilibrio, anche se Joao Almeida, un sorprendente Alexander Vlasov e un grande Remco, al rientro dopo nove mesi passati ai box, sono riusciti a guadangare qualcosa su tutti gli altri rivali. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre. LEDEL PROLOGO DELFILIPPO(INEOS) VOTO 10 e LODE: Il fuoriclasse di Verbania arrivava alavvolto da una ...

