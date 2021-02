Vaccini, per chi ha già avuto il coronavirus potrebbe bastare una sola dose di Pfizer (Di sabato 27 febbraio 2021) Una sola dose del vaccino Pfizer potrebbe essere sufficiente per fornire una protezione completa dal Covid-19 nelle persone che hanno già contratto il virus. Stando a quanto emerso in una ricerca della Public Health England, una singola dose del vaccino Pfizer ha aumentato la quantità di anticorpi in una persona che aveva già contratto il Covid-19. Lo studio, condotto insieme all’University College di Londra, ha coinvolto 51 operatori sanitari che erano stati sottoposti a regolari test per infezioni e anticorpi da marzo. Circa la metà di coloro che erano stati infettati ha aumentato gli anticorpi di 140 volte rispetto ai loro livelli più alti prima dell’inoculazione, come riportano il Telegraph e il Mirror. Inoltre, la ricerca ha scoperto che avevano una protezione ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 febbraio 2021) Unadel vaccinoessere sufficiente per fornire una protezione completa dal Covid-19 nelle persone che hanno già contratto il virus. Stando a quanto emerso in una ricerca della Public Health England, una singoladel vaccinoha aumentato la quantità di anticorpi in una persona che aveva già contratto il Covid-19. Lo studio, condotto insieme all’University College di Londra, ha coinvolto 51 operatori sanitari che erano stati sottoposti a regolari test per infezioni e anticorpi da marzo. Circa la metà di coloro che erano stati infettati ha aumentato gli anticorpi di 140 volte rispetto ai loro livelli più alti prima dell’inoculazione, come riportano il Telegraph e il Mirror. Inoltre, la ricerca ha scoperto che avevano una protezione ...

