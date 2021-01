Covid, ultime news: 14.078 nuovi contagi su 267.567 tamponi, 521 i decessi. LIVE (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore il tasso di positività sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Calano i ricoveri (-424) e le terapie intensive (-43). Summit europeo sull'emergenza: concordati test e quarantena per gli arrivi da aree ad alto rischio. Dopo i ritardi nelle consegne, Toscana e Lazio decidono di sospendere la somministrazione della prima dose dei vaccini Pfizer per dedicarsi solo ai richiami Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nelle24 ore il tasso di positività sale al 5,2% dopo il 4,8% di ieri. Calano i ricoveri (-424) e le terapie intensive (-43). Summit europeo sull'emergenza: concordati test e quarantena per gli arrivi da aree ad alto rischio. Dopo i ritardi nelle consegne, Toscana e Lazio decidono di sospendere la somministrazione della prima dose dei vaccini Pfizer per dedicarsi solo ai richiami

