Nizza, attentato a Notre-Dame: tre morti, due sono stati decapitati. Il killer alla polizia: «Ho agito da solo» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco a Nizza sconvolge la Francia. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa di Notre-Dame, dove secondo la polizia almeno una donna sarebbe stata decapitata. Uccise anche altre... Leggi su ilmattino (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco asconvolge la Francia. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa di, dove secondo laalmeno una donna sarebbe stata decapitata. Uccise anche altre...

Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Carmine13051963 : RT @DSantanche: Un gentiluomo islamico è entrato in una chiesa e ha decapitato due persone, poi ne ha uccisa una terza. È l'ennesimo #atten… - MikeNelsonNGS : RT @luigidimaio: L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore delle… -