"Una multa per aver visitato siti pedopornografici", segnalato falso sito della polizia

Un falso sito della polizia di Stato, diffuso con l'intento di raggirare gli utenti è stato segnalato dal programma "Chi l'ha visto?", in onda il mercoledì su Rai 3 in prima serata.

Covid: controlli a Napoli, chiuso studio odontoiatrico

(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - Uno studio odontoiatrico è stato chiuso, una enoteca è stata multata al pari di diversi bar. Controlli a tappeto dei carabinieri, tra Napoli e provincia, al fine di ...

Tratalias, allevava suini abusivamente: 10mila euro di multa

Un recinto improvvisato in cui gli animali erano tenuti in modo non corretto, costretti a stare su una pavimentazione ricoperta di escrementi e di liquami. Nell’ispezionare accuratamente il recinto i ...

