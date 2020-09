Coronavirus, oltre 1.600 nuovi casi: ok del CTS ai test rapidi a scuola (Di martedì 29 settembre 2020) Mentre gli occhi sono puntati sul destino del massimo campionato di calcio italiano, dopo il focolaio di oltre 10 giocatori al Genoa, arrivano i dati del bollettino del 29 settembre 2020 sull’emergenza Coronavirus. L’Italia, rispetto agli altri Paesi, continua a respingere i numeri della pandemia e tenerli sotto quota 2000, ma non accennano a calare. Dal Comitato Tecnico Scientifico, intanto, arriva l’ok per i test rapidi a scuola. Coronavirus, il bollettino del 29 settembre 2020 Ieri erano stati 1.494 i nuovi casi segnalati di Covid-19 in Italia, ma con un numero bassissimo di tamponi. Nulla di anormale: il totale dei test cala sempre durante il weekend, motivo per cui i 1.648 contagi da ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 settembre 2020) Mentre gli occhi sono puntati sul destino del massimo campionato di calcio italiano, dopo il focolaio di10 giocatori al Genoa, arrivano i dati del bollettino del 29 settembre 2020 sull’emergenza. L’Italia, rispetto agli altri Paesi, continua a respingere i numeri della pandemia e tenerli sotto quota 2000, ma non accennano a calare. Dal Comitato Tecnico Scientifico, intanto, arriva l’ok per i, il bollettino del 29 settembre 2020 Ieri erano stati 1.494 isegnalati di Covid-19 in Italia, ma con un numero bassissimo di tamponi. Nulla di anormale: il totale deicala sempre durante il weekend, motivo per cui i 1.648 contagi da ...

