Coronavirus: Test ai viaggiatori provenienti dalla Francia (Di martedì 22 settembre 2020) L'Italia imporrà a tutti i viaggiatori provenienti da diverse regioni francesi, tra cui Ile-de-France e Provence-Côte-d'Azur, un Test negativo per Covid-19 prima di entrare nel nostro territorio, lo ha annunciato ieri, lunedì 21 settembre 2020, il ministro della salute Roberto Speranza. La misura dovrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni nel nostro Paese. I viaggiatori provenienti da diverse regioni francesi dovranno presentare un Test che dimostri che sono negativi al Coronavirus. Preoccupati i viaggiatori provenienti da Ile-de-France, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Côte-d'Azur, Corsica, New Aquitania e Occitanie. "Ho firmato una nuova ordinanza che ...

