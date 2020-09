Regionali Marche | Francesco Acquaroli avanti con il 48 | 4%

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il centrodestranelle, candidato presidente del centrodestra è in testa nellecol 48,4%, Maurizio Mangialardi del centrosinistra è al 36%, secondo una prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, con copertura campione all′8%. Il candidato del M5s Gianmario Mercorelli è all′10,5%, mentre quello della lista Dipende da Noi Roberto Mancini al 3,2%. Gli exit poll avevano dato una tendenza al 47-51% per il primo, al 34-38% per il secondo; Mercorelli (tra il 7% e il 9%) e Mancini tra 1,5% e 3,5%. Elezioni: tutti i risultati