Istruzioni per un agosto sospeso, come vivere i giorni del riposo liberandosi dei pensieri negativi (Di sabato 15 agosto 2020) La terra di mezzo in Tolkien è la terra degli umani. Teatro di lotte per il potere, saga infinita tra popoli, già compare nel mito antico. Ci sentiamo nella terra di mezzo, tra un lockdown che è passato e uno che potrebbe profilarsi, tra la paura per il contagio fisico, emotivo, mediatico: paura per il futuro, impotenza, depressione, un po’ ovunque, per le strade di città strette nel caldo di agosto e per le vie di borghi di vacanza. Lavoro, scuola: tutto in forse, verso l’autunno più incerto che si possa immaginare. Possiamo fare qualcosa per attraversare agosto indenni e persino arricchiti? Intanto due cose che sarebbe meglio evitare: lottare e rassegnarsi. Può sembrare un paradosso: non lotta forse chi non si rassegna e non si rassegna forse chi smette di lottare? Il problema è che la lotta ... Leggi su ilfattoquotidiano

