Libano: Perego (Fi), 'cercasi Italia in politica estera' (Di sabato 8 agosto 2020) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - “cercasi Italia in politica estera, cercasi Italia in Libano. L'assenza di Conte e Di Maio a Beirut è la plastica rappresentazione dell'inconsistenza della politica estera Italiana scalzata da Francia e Turchia in tutto il Nord Africa". Lo afferma Matteo Perego, deputato di Forza Italia e componente della commissione Difesa della Camera. "Mentre il presidente Macron prova a scongiurare una rivoluzione in Libano proponendo un nuovo patto politico e si batte per imporre e difendere i propri interessi nazionali e commerciali, in Italia -aggiunge l'esponente azzurro- si confonde la Libia con il Libano ... Leggi su iltempo

