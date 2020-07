"Il vaccino c'è già e funziona". Vogliono distribuirlo senza sperimentarlo (Di martedì 14 luglio 2020) Valentina Dardari L’idea è distribuirlo senza sperimentarlo. Autorizzazione speciale dall’Europa. E da noi arriva alle Camere il nuovo Dpcm che tanto nuovo poi non è Il vaccino per contrastare il coronavirus c’è e funziona. Quello migliore sarebbe di AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford. Il quale però sembra non fermare il contagio ma bensì ridurre l’infezione a tosse e mal di gola. Per avere un risultato maggiore ci vorrebbe una doppia dose di vaccino. Ma questo aumenterebbe sia i tempi che i costi. L'autorizzazione speciale Secondo quanto riportato da La Stampa, sembrerebbe che l’Europa stia cercando di ottenere ... Leggi su ilgiornale

