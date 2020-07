Coronavirus Florida, muore bimbo di 11 anni: altro record negativo in Usa (Di venerdì 10 luglio 2020) Continua a dilagare il Coronavirus in Florida, tra le vittime anche un altro bimbo di 11 anni. Gli Usa fanno registrare un nuovo record di nuovi contagi. Non si arresta la pandemia da Coronavirus negli Usa, specialmente in Florida, uno dei stati più colpiti dal Covid-19. Infatti secondo quanto riportato dalla Cnn, emittente televisiva statunitense, … L'articolo Coronavirus Florida, muore bimbo di 11 anni: altro record negativo in Usa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Florida Coronavirus, in Florida superati i 200 mila contagi Rai News Coronavirus: morta una ragazzina di 11 anni in Florida. Record di casi in Usa, oltre 65.000 in 24 ore

Una ragazzina di 11 anni è morta in Florida a causa del coronavirus: secondo quanto riporta la Cnn, che cita il dipartimento della Sanità dello Stato, si tratta del quarto minorenne che perde la vita ...

