Calciomercato Napoli, il Liverpool pensa a Lozano (Di giovedì 9 luglio 2020) Calciomercato Napoli: Hirving Lozano sarebbe finito nel mirino del Liverpool di Klopp Dopo gran parte della stagione giocata col freno a mano tirato, Hirving Lozano si è preso il Napoli e dopo il lockdown ha cominciato a sfornare ottime prestazioni. Ultima, quella di Marassi contro il Genoa dove ha trovato il gol vittoria per gli azzurri. La rinascita del Messicano avrebbe fatto drizzare le orecchie di una big del calcio europeo. Come riporta Don Balon infatti, su Lozano avrebbe messo gli occhi il Liverpool di Jurgen Klopp. Il Reds sarebbero pronti a sborsare circa 25 milioni di euro per accaparrarsi l’ex Psv. Cifra lontana dai 40 spesi dal Napoli, ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Il #Napoli vuole #Szoboszlai come erede di Allan: in programma incontro con gli agenti - DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - DiMarzio : Il #Napoli pensa al capitano della #Fiorentina, l'alternativa è #Gabriel del #Lille - calciomercato_m : COMUNE DI NAPOLI - La salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone deve prevalere sul principio dell’equilib… - Spazio_Napoli : -