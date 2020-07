Usa, Mike Pompeo: “Stiamo valutando di bandire TikTok”. La società: “Non abbiamo mai fornito dati al governo cinese” (Di martedì 7 luglio 2020) TikTok – l’app di video popolarissima tra gli adolescenti – potrebbe diventare inutilizzabile negli Stati Uniti. Lo rivela il Segretario di Stato, Mike Pompeo, durante un’intervista a The Ingraham Angle su Fox News. “Non voglio anticipare il presidente Donald Trump, ma è qualcosa che stiamo valutando” afferma Pompeo in risposta a quanto chiesto dall’intervistatrice, Laura Ingraham, in merito alla decisione del governo indiano di bandire TikTok e altre app di proprietà cinese dal proprio territorio. La causa risiede nel sospetto che app come TikTok raccolgano le informazioni private dei propri utenti in tutto il mondo per trasmetterle “nelle mani del Partito Comunista Cinese”, spiega Pompeo. TikTok è rapidamente diventata un colosso tale da sfidare il monopolio di Mark Zuckerberg: 800 milioni di utenti attivi ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Usa, Mike Pompeo: “Stiamo valutando di bandire TikTok”. La società: “Non abbiamo mai fornito dati al governo cinese” - CCKKI : E vai a colpi di democrazia e di sicurezza! Mentre crescono i contagi e si muore di #coronavirus, Mike #Pompeo:… - StreetNews24 : Lo ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo parlando con Fox News. Nel mirino anche altre app cinesi - radioitaliacina : Mike Pompeo: gli Usa si preparano a bandire decine di app cinesi, inclusa TikTok - Falcerossa : RT @busettodavide: Secondo Mike Pompeo gli #USA sono 'il più grande Paese della storia dell'umanità'. A parte il razzismo di tale affermazi… -