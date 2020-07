Benevento sogna, i bookmaker pensano in grande: c’è la quota per l’Europa League (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ha conquistato la promozione collezionando record su record, e anche per il ritorno in Serie A il Benevento ha grandi ambizioni. Il piano del presidente Vigorito, che punta a fare del club una presenza fissa nel massimo campionato, intriga i betting analyst, tanto da indurli a fissare un grande obiettivo entro i prossimi due anni: sul tabellone Sisal Matchpoint è aperta la caccia per la qualificazione all’Europa League. Una scommessa dal sapore di impresa che, se realizzata entro giugno 2022, spiega Agipronews, pagherebbe 50 volte la posta. L'articolo Benevento sogna, i bookmaker pensano in grande: c’è la quota per l’Europa League proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

filippo_aletti : Benevento che ha preso Remy e sogna Schurrle e Obi Mikel. Chelsea 2014 / 15 anyone? - CrapanzanoRobin : RT @il_legge: #calciomercato #serieA: la pazza idea del ds #Foggia é Mario #Mandzukic! #Inzaghi ha già chiamato il croato spiegandogli le a… - arieldalca : RT @il_legge: #calciomercato #serieA: la pazza idea del ds #Foggia é Mario #Mandzukic! #Inzaghi ha già chiamato il croato spiegandogli le a… - juve_grecchi : RT @il_legge: #calciomercato #serieA: la pazza idea del ds #Foggia é Mario #Mandzukic! #Inzaghi ha già chiamato il croato spiegandogli le a… - Marco562017 : RT @il_legge: #calciomercato #serieA: la pazza idea del ds #Foggia é Mario #Mandzukic! #Inzaghi ha già chiamato il croato spiegandogli le a… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento sogna Il Benevento sogna Mandzukic Tutto Juve UFFICIALE - Mandzukic: "Ho rescisso con l'Al Duhail", ora la Serie A lo aspetta

Mario Mandzukic ha rescisso il contratto con l'Al Duhail e a comunicarlo ci ha pensato stesso lui attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter. Questo il suo messaggio. "Ho raggiunto un accordo con ...

La Torres ingaggia il difensore spagnolo Christian Rutjiens

Un "defensa central" per la retroguardia rossoblù: arriva a Sassari lo spagnolo Christian Rutjiens, classe 1998, difensore centrale alto 185 cm, cresciuto nelle giovanili del Rayo Vallecano e portato ...

