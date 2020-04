BMW - Le anticipazioni sulla Serie 4 e la M440i xDrive (Di mercoledì 29 aprile 2020) La BMW anticipa i contenuti della nuova Serie 4 pubblicando le immagini ufficiali della coupé, che appare tuttavia ancora sottoposta ad ampie camuffature. Occhio al davanti. La vettura è stata anticipata dalla Concept 4 e trova nel frontale il maggior spunto di interesse, che tuttavia risulta decisamente poco visibile: la targa e le pellicole rendono la vettura molto più simile alla Serie 3 da cui deriva, quando in realtà il look sarà del tutto diverso. La BMW non ha ancora fornito una data ufficiale relativa al lancio della Serie 4, ma ha confermato che il modello è ormai giunto alle sue ultime fasi di sviluppo. I prototipi sono stati sottoposti a molteplici test in ogni condizione ambientale, dal Circolo polare artico ai circuiti di Miramas e del Nürburgring. Più bassa e aggressiva. La nuova Serie 4 ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 aprile 2020) La BMW anticipa i contenuti della nuova4 pubblicando le immagini ufficiali della coupé, che appare tuttavia ancora sottoposta ad ampie camuffature. Occhio al davanti. La vettura è stata anticipata dalla Concept 4 e trova nel frontale il maggior spunto di interesse, che tuttavia risulta decisamente poco visibile: la targa e le pellicole rendono la vettura molto più simile alla3 da cui deriva, quando in realtà il look sarà del tutto diverso. La BMW non ha ancora fornito una data ufficiale relativa al lancio della4, ma ha confermato che il modello è ormai giunto alle sue ultime fasi di sviluppo. I prototipi sono stati sottoposti a molteplici test in ogni condizione ambientale, dal Circolo polare artico ai circuiti di Miramas e del Nürburgring. Più bassa e aggressiva. La nuova4 ...

