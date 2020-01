Nicki Minaj: il fratello condannato a 25 anni di prigione per un reato gravissimo (Di martedì 28 gennaio 2020) Il fratello di Nicki Minaj, tale Jelani Maraj, è stato condannato a 25 anni di prigione con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina di 11 anni. Secondo la ricostruzione dell’accusa che ha convinto la giuria a condannare l’uomo alla galera, il fratello di Nicki Minaj avrebbe ripetutamente abusato della sua figliastra di soli 11 anni. La sentenza è stata determinata dal giudice Robert McDonald, comminando la pena maggiore per il reato commesso, ovvero 25 anni. I fatti risalirebbero al 2015 fra i mesi di aprile e novembre, quando l’uomo avrebbe molestato e violentato più volte la figlia della sua compagna che lui chiamava “la mia bambolina”. A raccontare il tutto – con tanto di dettagli raccapriccianti – è stata proprio la ragazzina. Al momento Nicki Minaj non ha commentato la notizia. Nicki Minaj: il fratello ... bitchyf

zazoomblog : Il fratello di Nicki Minaj condannato per abusi sessuali su una bambina - #fratello #Nicki #Minaj #condannato… - falltopieces : RT @_crysma: Old Town Road vince il best video, Billie l'album of the year e poi gente come Lana Del Rey che merita il doppio niente. Ma d… - revyourharleyup : queen mary de filippi facciamo una puntata di c’è posta per te dove io regalo a me stessa nicki minaj -