Iniziata La Sperimentazione in Puglia, Coltivare Canapa Per Bonificare i Terreni Dai Metalli Pesanti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Parte un nuovo progetto sperimentale in Puglia sulle proprietà depurative della Canapa, valutando la possibilità di depurare i Terreni da metalli pesanti. La Sperimentazione sarà seguita da un gruppo di biologi i quali dopo aver analizzato il terreno, i ricercatori semineranno varietà di Canapa per verificarne l’efficacia e l’effettivo risultato di bonifica. L’intervento provvederà a recuperare metalli stoccati nelle strutture vegetali, così che possano essere impiegati nell’industria. Anche le piante potranno essere sottoposte al riutilizzo in bioedilizia o in altri settori non alimentari. il progetto si chiama “Green” “Generare Risorse ed Economie Nuove”, è nato con lo scopo di recuperare e valorizzare il territorio. La coltivazione della Cannabis ha un importante efficacia depurativa oltre a questo cresce velocemente senza bisogni di ... youreduaction

sportli26181512 : #Notizie #arbitri Come funziona il Var? Il video nel van degli arbitri: Come funziona il Var? Dopo la Serie A, anch… - marcell32459385 : RT @Gianfra88089644: @marcell32459385 @duxfightdemon @YouTube La sperimentazione è iniziata a metà anni 50,dal 2000 è stata implementata su… - Gianfra88089644 : @marcell32459385 @duxfightdemon @YouTube La sperimentazione è iniziata a metà anni 50,dal 2000 è stata implementata… -