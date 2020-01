Italia-Romania oggi in tv: programma, orario, streaming Qualificazioni Mondiali pallamano 2021 (Di domenica 12 gennaio 2020) Siamo giunti alla fase decisiva delle pre-Qualificazioni ai Mondiali di pallamano 2021, con l’Italia che chiuderà il girone affrontando la Romania, ancora a punteggio pieno, e favorita per il successo finale, con gli azzurri che dovranno invece disputare la partita perfetta per sconfiggere una formazione attrezzata e dal grande valore tecnico. La sfida si svolgerà oggi, domenica 12 gennaio 2020, presso il Pala Tedeschi di Benevento, a partire dalle ore 18.00, e sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Arena (204), ma anche in streaming, attraverso le piattaforme Eleven Sports e pallamano tv, presente anche su YouTube e Facebook. Il programma della partita: Qualificazioni Mondiali pallamano 2021 Domenica 12 gennaio 2020 Ore 18.00 Italia-Romania Sky Sport Arena, Eleven Sports, pallamano tv, Sky Go gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui ... Leggi la notizia su oasport

