Tutto quello che non avreste dovuto ignorare nel 2019 Lo raccontiamo nel podcast di

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Siamo a fine anno e abbiamo tirato le somme in fatto di serie tv, fumetti, dischi, videogiochi, libri e film. Dopo aver passato in rassegna i vincitori del piccolo schermo (e anche i vinti), i top e i flop cinematografici, il meglio di in libreria (compresi i comics), abbiamo deciso di rendere giustizia a quei titoli che sono erroneamente passati in sordina, quelli che ci siamo filati poco. I belli e incompresi. Ecco allora il nostro jukebox in versionedelle chicche del, che forse vi siete persi e che dovete assolutamente recuperare. Magari proprio durante le vacanze di Natale. Si può cominciare con la prima stagione di Bonding (dagli episodi snack e trasgressivi), per proseguire con i fumetti distopici di Days of Hate o il sound sofisticato di Jamilia Wood, e finire con una buona lettura (per esempio, Notti in bianco di Annie DeWitt) e un film che è gioia pura: Brittany ...

