Il Segreto Anticipazioni 22 novembre 2019 | Fernando incoraggia Maria tornerai a

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 21 novembre : Elsa destinata a morire? : Il Segreto, Anticipazioni puntata 21 novembre: Elsa non riuscirà ad operarsi? Prudencio è sempre più innamorato mentre Francisca e Severo..

Anticipazioni Il Segreto all'8 dicembre : Antolina dichiara i suoi crimini alla Laguna : Il lungo filone narrativo che vede come protagonisti Isaac, Elsa e Antolina arriverà alla svolta decisiva nel corso delle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 2 all'8 dicembre. Sarà in tale periodo, infatti, che le vere intenzioni della Ramos verranno svelate tanto che la terribile donna arriverà sul punto di causare la morte della sua storica rivale. Ma questa volta, Elsa ed Isaac dimostreranno di essere più furbi che in passato, ...

Il Segreto - anticipazioni episodi al 29 novembre : l'operazione di Elsa ha successo : Nuovi ed avvincenti episodi della soap Il segreto attendono i numerosissimi fan anche nella settimana che va da domenica 24 a venerdì 29 novembre, nel consueto orario delle 16:10 su Canale 5. Secondo quanto riportano le anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena che vedranno, in primis, la morte di Adela a seguito di un incidente d'auto. Sembrerà che dietro a tutto ci sia lo zampino di donna Francisca la quale, come sappiamo, nutre odio e ...

Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole : Cosme muore dopo un incidente in miniera : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le nuove puntate spagnole de Il Segreto che si preannunciano decisamente ricche di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, ci sarà un terribile incidente all'interno della miniera di Puente Viejo che metterà in serio pericolo la vita di tutti gli operai che quel giorno prestavano servizio. Purtroppo uno di loro perderà anche la vita in quella che si rivelerà una terribile ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2019: Antolina decide di ridare a Isaac il denaro che gli deve, ma la somma non basta a coprire le spese dell’intervento chirurgico necessario ad Elsa… La polizia intende sospendere le indagini… Maria si illude che per lei ci sia una cura; ciò accade quando Fernando le parla di un bravissimo medico che riuscì a guarirlo. Si scopre che le impronte ...

Il Segreto Anticipazioni - tragedia nella miniera : Puente Viejo in lutto : Il Segreto puntate dalla Spagna: una tragedia nella miniera spezzerà la vita di un personaggio Una tragedia colpirà Puente Viejo. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, avverrà un incidente all’interno della miniera che metterà in serio pericolo la vita di tutti gli operai: la situazione sarà davvero critica e questo preoccuperà terribilmente la Marchesa, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni, tragedia nella miniera: ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Lola confessa all'Ortega di essere una spia : Nelle attuali puntate de Il Segreto, in onda nel nostro paese, si sta assistendo al primo approccio tra Prudencio e Lola. Le anticipazioni rivelano che tra i due ci sarà un bacio molto passionale che li trasporterà addirittura sotto le lenzuola. Purtroppo, l'amore della ragazza non sarà sincero e gli appassionati scopriranno che quest'ultima è una spia di Francisca Montenegro. Gli spoiler, infatti, confermano numerosi colpi di scena all'interno ...

Anticipazioni Il Segreto fino all'8 dicembre : Prudencio scopre che Lola lo ha ingannato : Molti nodi verranno al pettine nelle puntate de Il Segreto che Canale 5 trasmetterà durante la prima settimana del mese di dicembre. Oltre ad assistere alla confessione di Antolina, che ammetterà gli intrighi commessi in passato, le trame concederanno ampio spazio alla relazione di Prudencio e Lola. Quest'ultima, ormai consapevole dei sentimenti per l'usuraio, tenterà di prendere le distanze da Donna Francisca, mettendo fine alla collaborazione ...

Il Segreto Anticipazioni : la morte di ADELA - Irene fa la detective : La storyline de Il Segreto legata alla morte di ADELA Arellano (Ruth Llopis) verrà contraddistinta da diversi colpi di scena nelle prossime settimane di programmazione della telenovela. Come abbiamo avuto modo di anticipare, tutto partirà nel momento in cui Francisca Montenegro (Maria Bouzas) deciderà di vendicarsi di Severo Santacruz (Chico Garcia), colpevole a suo dire di aver piazzato alla villa la bomba che ha portato alla morte di Maria ...

Il Segreto - anticipazioni al 29 novembre : Irene e Adela vengono coinvolte in un incidente : Il Segreto, la soap opera ambientata interamente in Spagna, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 24 a venerdì 29 novembre 2019 svelano che Adela morirà durante un incidente in automobile. Carmelo Leal, dopo essere rimasto vedovo, incomincerà a indagare per scoprire la dinamica dell'incidente. Infine Elsa Laguna ritornerà a casa da Isaac Guerrero con ottime notizie. Il Segreto: ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Lola confessa a Prudencio di essere una spia : Messa alle strette, Lola ammetterà di essere in combutta con Francisca. Prudencio accetterà di perdonare la sua nuova fiamma?

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 25 novembre al 1 dicembre 2019 : La Tragica Morte di Adela! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2019: Adela muore Tragicamente! Carmelo vuole sparare a Francisca, ma… Anticipazioni Il Segreto: Adela muore in un incidente in auto! Consuelo sorprende Antolina, che non è affatto cambiata, a casa di Isaac, mentre Elsa subisce un delicatissimo intervento. Carmelo prepara la sua vendetta contro Francisca ed a farne le spese è Mauricio! Drammi, intrighi, ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 novembre 2019 : anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 24 a venerdì 29 novembre 2019: Lola inizia a capire di essere innamorata di Prudencio, ma il patto stretto con Francisca Montenegro le impedisce di avvicinarsi troppo al ragazzo; teme infatti di incorrere in spiacevoli errori in grado di far saltare la sua copertura. L’Ortega intanto presta ad Isaac i soldi necessari ad Elsa per farsi operare. Raimundo mette in ...

Anticipazioni Il Segreto dal 25 al 29 novembre : Adela muore in un incidente stradale : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la seguitissima soap opera Il Segreto, che vedremo in onda in prima visione assoluta anche la prossima settimana. Da lunedì 25 e fino al prossimo 29 novembre andranno in onda dei nuovi episodi che si preannunciano ricchissimi di colpi di scena e novità. Il pubblico da casa assisterà alla dipartita di uno dei personaggi più amati di questa stagione: parliamo di Adela, la quale uscirà di scena in seguito ad ...