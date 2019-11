Nuove offerte della settimana prima del Black Friday Amazon | Samsung e Xiaomi in

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019) In questo lunedì 18 novembre si parte alla grande con leche precedono ladel. In questi giorni che precedono quelli di acquisto compulsivo sul noto store, otteniamo un nuovo assaggio di promozioni che investono la categoria smartphone, in particolare i brand. Le occasioni di risparmio non mancano soprattutto per i cosiddetti entry level ma anche nel segmento di fascia media. Dopo aver messo in vetrina il prezzone del Huawei P30 Lite e delGalaxy S10e nel weekend appena concluso, i nuovi sconti riguardano per primi il brand già esaminatoed in particolare un modello pensato per chi non ha troppe pretese hardware ma che comunque rappresenta un bel compromesso tra una sufficiente scheda tecnica e il suo costo appunto. Il riferimento è alGalaxy A20e che ha fronte di soli 3 GB di RAM e 32 GB di storeage, ...

OptiMagazine : Nuove offerte della settimana prima del #BlackFridayAmazon, Samsung e Xiaomi in promozione - FireworkCaos_ : Io NERAH, oggi per tre volte mi ha chiamato un operatore ***** per assillarmi con le nuove offerte... LA@STRUTTURA… - infoitscienza : Per Wind e Tre è già Natale: ecco le nuove offerte ricche di regali -