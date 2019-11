Migranti | Orlando a M5S | ‘per voi impensabile pensare due cose nella stessa giornata…’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Bologna, 17 nov. (Adnkronos) – “A molti esponenti dei 5Stelle sembrerà impossibile. Ma noi riusciamo aanche duenellogiornata”. Il vicesegretario Pd, Andrea, replica così a margine dell’assemblea a Bologna ai 5 Stelle che sullo Ius Soli rilanciato dai dem avevano commentato: “C’è mezzo paese sott’acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati”. L'articoloa M5S, ‘per voiduegiornata…’ CalcioWeb.

FromMario1 : RT @carlakak: INCREDIBILE: Zingaretti mentre Venezia affoga invoca lo 'IUS SOLI' Non ce la fanno proprio a non pensare al business dei mig… - desantismar : RT @carlakak: INCREDIBILE: Zingaretti mentre Venezia affoga invoca lo 'IUS SOLI' Non ce la fanno proprio a non pensare al business dei mig… - mario24361 : RT @carlakak: INCREDIBILE: Zingaretti mentre Venezia affoga invoca lo 'IUS SOLI' Non ce la fanno proprio a non pensare al business dei mig… -