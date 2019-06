Una Vita | spoiler spagnoli | Rosina caccia di casa Liberto

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) La serie televisiva di origini iberiche Una, scritta da Aurora Guerra, riesce sempre ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna questa settimana svelano cheRubio, pur essendo andata a far visita in prigione al maritoSeler, non avrà nessuna intenzione di perdonarlo. In seguito quando si ritroverà davanti Genoveva, la donna con cui il suo amato l’ha tradita, la madre di Leonor Hildago non riuscirà a controllarsi. Inoltre il nipote di Susana, dopo essere stato scagionato, si vedrà costretto ad abbandonare l’appartamento che condivideva consu richiesta della stessa. Emilio innamorato di Cinta, il Seler accusato di violenza Nelle puntate che i telespettatorivedranno dal 24 al 28 giugno Rafael farà sapere a Cinta che la data del tour è stata anticipata. Quest’ultima, dopo aver appreso la novità, inizierà a ...

