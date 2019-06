Diletta Leotta… ‘bailarina’ | la danza a bordo piscina è sensuale VIDEO

sportfair

(Di domenica 23 giugno 2019)Leotta incanta i follower col suo balletto sexy aNelle ultime settimane tutti gli scapoli d’Italia stanno sognando in grande dopo lo scoop della presunta fine della storia d’amore diLeotta con Matteo Mammì. Intanto, la bella giornalista siciliana continua ad aggiornare tutti i suoi follower sui social, tra presentazioni di eventi, radio e divertimento al mare o in. Nei giorni scorsiLeotta ha fatto sorridere i suoi follower con unpubblicato nelle sue storie Instagram nel quale mostra le sue doti ballerine, con movimenti sensuali. Un simpatico balletto sexy con un amico, al termine del quale ha spinto con un colpo dato col lato B il suo compagno di ballo. >>> PER IL>>>Leotta: il balletto sexy a<<

ANNAQuercia : Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme? Il retroscena e la verità della madre di lei: «Mi dispiace per Giu… - zazoomblog : La madre di Diletta Leotta smentisce le voci di un flirt tra sua figlia e Francesco Monte: Tutto inventato! Non val… - zazoomnews : La madre di Diletta Leotta smentisce le voci di un flirt tra sua figlia e Francesco Monte: Tutto inventato! Non val… -