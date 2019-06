LIVE Italia-Brasile volley femminile | Nations League 2019 in DIRETTA | sfida di grande

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione diBuongiorno e benvenuti alladi, match valido per ladi. Le azzurre scenderanno in campo ad Ankara (Turchia) per affrontare le verdeoro nell’incontro che apre l’ultima tappa della fase preliminare, la nostra Nazionale è già certa della qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale ma cercherà naturalmente di vincere unadalfascino e che stuzzica sempre la fantasia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti occupano il primo posto in classifica e cercheranno di difendere la loro leadership contro la terza della classe, attardata di appena un successo (il nostro sestetto ha vinto 10 partite sulle 12 disputate). Nella capitale turca non ci sarà Paola Egonu, rimasta a casa per recuperare dopo il malore ...

matteosalvinimi : Qui Washington, amici nottambuli dall’Italia, seguitemi! #SalviniUSA???????? ?? LIVE ?? - infocamere : #ICincontra Domani per #PAsocial siamo a #Roma #BinarioF con @fdicos10 e @EcoDellaStampa per parlare di… - matteosalvinimi : All’Europa chiediamo rispetto per un’Italia che vuole tornare a crescere, costruire e investire. Tagli, tasse, aust… -