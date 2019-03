Stadio della Roma | arrestato Marcello De Vito | presidente del Consiglio comunale

Tangenti per lo Stadio della Roma - arrestato il presidente del consiglio comunale dell’M5S : Completamente indifferenti agli arresti del 13 giugno scorso hanno continuato a intascare mazzette. Una nuova bomba giudiziaria deflagra nel Comune di Roma guidato dalla sindaca Virginia Raggi. Il presidente dell’assemblea capitolina, Marcello De Vito, 45 anni, anch’egli del M5S, è stato arrestato questa mattina per corruzione. Insieme a lui è fini...

Cagliari Fiorentina - tifoso muore d'infarto allo Stadio nei minuti finali della partita : Un attacco cardiaco negli ultimi minuti di Cagliari-Fiorentina. Questa la tragedia che ha colpito un 45enne tifoso rossoblù, allo stadio per seguire la partita della sua squadra del cuore, impegnata ...

Cagliari - tragedia allo Stadio : tifoso muore per attacco cardiaco. Le urla dalla curva della Fiorentina : “Devi morire” : Stava guardando la partita dagli spalti insieme alla madre e alla sorella, quando è stato colpito da un attacco cardiaco ed è morto. È successo la sera del 15 marzo alla Sardegna Arena, sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina. Daniele Atzori, 45 anni e residente nell’hinterland, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della curva Sud. Un attacco cardiaco, a quanto si apprende, che gli è stato fatale. Immediatamente soccorso dal ...

Stadio della Lazio - divampa la polemica : 'Flaminio ipotesi tramontata' : La proposta della Raggi non viene nemmeno presa in considerazione per lo Stadio della Lazio . Dopo le polemiche delle ultime ore, ai microfoni di Radio Radio interviene l'assessore allo Sport di Roma, Daniele Frongia : 'Spesso ho parlato delle mie interlocuzioni con Lotito, ci eravamo confrontati circa il Flaminio anche in passato ed il presidente aveva puntualmente ribadito che non ...

Rose (Salisburgo) : «Dovremo segnare un gol più della Juventus - lo Stadio ci aiuterà» : «All’andata facemmo venti tiri in porta» Vigilia di Salisburgo-Napoli, la conferenza stampa di Marco Rose allenatore degli austriaci. «Per poter ribaltare il risultato dell’andata devono funzionare tante cose. Proveremo a dare tutto davanti ai nostri tifosi. Abbiamo calciatori infortunati e faremo giocare diversi giovani. Non ci sarà Junuzovic che ha avuto una ricaduta muscolare, non ci sarà Schlager squalificato, giocherà ...

Capello : 'I tifosi della Juve allo Stadio fanno una cosa bruttissima : ora basta' : Fabio Capello , a Sky Sport , evidenzia una nota oscura della notte Champions magica della Juve: 'C'è una cosa bruttissima che fa lo Stadium, ovvero urlare mer... al portiere avversario. Non è una cosa educativa. Non si ...

Sampdoria-Atalanta - la diretta della partita e i nostri tweet dallo Stadio : - Sampdoria-Atalanta, la cronaca della partita - Per questo confronto diretto, Marco Giampaolo recupera Quagliarella , Ramirez e Tonelli dopo una settimana con qualche acciacco, mentre Gasperini deve ...

Parma-Genoa - la diretta della partita e i nostri tweet dallo Stadio : - Parma-Genoa, la cronaca della partita - di seguito, i tweet del nostro Andrea Schiappapietra dallo stadio: tweets by aschiappapietra

Nuovo Stadio - ultimatum della Premier League al Tottenham : Esordio Tottenham Nuovo stadio – Il Tottenham non potrà spostarsi nel suo Nuovo stadio durante questa stagione, a meno che gli Spurs non si spostino nel loro Nuovo impianto a partire dalla prossima partita in casa. Lo ha stabilito la Premier League che, secondo il “Times”, avrebbe fatto sapere al club londinese che dovrà disputare […] L'articolo Nuovo stadio, ultimatum della Premier League al Tottenham è stato realizzato da Calcio e ...

Stadio della Roma - al via il processo a Luca Lanzalone : Campidoglio parte civile : Con la costituzione del Campidoglio come parte civile si è aperto oggi il processo contro l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone, accusato di corruzione e traffico di influenze nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. A processo anche l’ex commissario straordinario dell’Ipa, l’ente di previdenza dei dipendenti capitolini, Fabio Serini, mentre il terzo imputato, socio di Lanzalone, Luciano Costantini, ha scelto il rito abbreviato e ...

Brescia - assalto al Cittadella E passi avanti per lo Stadio : Sarà pure brutto, decrepito e inguardabile anche al buio, ma il «Rigamonti» al Brescia sta garantendo una rendita non indifferente, la più ricca della Serie B. Nessuno ha fatto più punti in casa, 30, ...

VIABILITA' E SICUREZZA Stadio - In occasione della partita allo Stadio 'Paolo Mazza' di domenica 3 marzo alle 15 : Provvedimenti di viabilità per la SICUREZZA relativi all'incontro di calcio Spal-Sampdoria. GLI SBARRAMENTI 01-03-2019 / Giorno per giorno In occasione della partita SPAL - SAMPDORIA che si terrà ...

Giachetti : il nuovo Stadio della Roma non si farà mai - problemi permangono : Roma – Roberto Giachetti, deputato del Pd e candidato alla segreteria del partito, e’ intervenuto ai microfoni de L’Italia s’e’ desta condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’universita’ Niccolo’ Cusano. Sullo stadio della Roma, Giachetti ha detto: “Io ho sempre detto che lo stadio non si fara’, nonostante la sindaca ...

Roma - il premier all'inaugurazione della nuova sede : 'Io tifoso - presto cantiere Stadio' : tifosissimo da sempre della Roma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Lo ha rivelato all'inaugurazione della nuova sede del club giallorosso a cui ha presenziato. Dopo aver abbracciato Totti, ...