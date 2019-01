Reddito di cittadinanza | dall’«assegno» al lavoro |  sei vincoli per i

Il governo prova a chiudere su Reddito di cittadinanza e quota 100 : Tutto dipenderà dal vertice della mattina. Ma c'è la volontà politica di M5s e Lega di approvare domani il cosiddetto 'decretone' su reddito di cittadinanza e quota 100 . La conferma arriva da Palazzo ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Sarà erogato da fine aprile' : 'Non ci sono sorprese. Il sito per il Reddito di cittadinanza parte a marzo e da fine aprile lo eroghiamo'. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al termine del vertice notturno M5S. Una 'war room' ...

Reddito di cittadinanza : domanda Inps - Boeri annuncia “va fatta” : Reddito di cittadinanza: domanda Inps, Boeri annuncia “va fatta” domanda Inps per Reddito di cittadinanza: chi deve farla Reddito di cittadinanza: moltissimi italiani sono in attesa di conoscere i dettagli di una delle misure più rappresentative del governo cosiddetto del cambiamento. Intanto una prima discussione si è aperta circa la modalità di attivazione del RdC. Per coloro che vorranno usufruirne sarà indispensabile la presentazione di ...

Alert crescita zero - a rischio quota 100 e Reddito cittadinanza : I n Italia, i dati continuano a deludere e prevediamo che l'economia sia entrata in recessione tecnica nel secondo semestre del 2018, …, la moderazione dello stress dei mercati finanziari interni e ...

Reddito di cittadinanza - l’allarme di Svimez : “L’assegno medio mensile scende a 390 euro” : Il Reddito di cittadinanza rischia di andare incontro a un nuovo ridimensionamento. Secondo i calcoli effettuati da Svimez, l'assegno medio mensile per i beneficiari della misura potrebbe scendere a 390 euro, contro i 500 preventivati dal governo. "Lo stanziamento da 6 miliardi per quest’anno si rileverebbe insufficiente. Ce ne vorrebbero 9,8", sottolinea il presidente Luca Bianchi.Continua a leggere

Escort italiana lancia il “sesso di cittadinanza” : “Farò uno sconto del 50% a chi prende il Reddito di cittadinanza” : Simona, una Escort romana di 35 anni, è intervenuta ai Lunatici su Rai Radio2 per lanciare la sua nuova iniziativa: il “sesso di cittadinanza“. “Visto che sta arrivando il reddito di cittadinanza con cui lo Stato intende aiutare le persone che si trovano in difficoltà economica, io lancio ufficialmente il sesso di cittadinanza. Praticamente, a tutti quelli che verranno da me e mi dimostreranno di aver diritto al reddito di ...

Reddito di cittadinanza - Boccia - Confindustria - : 'Potrebbe disincentivare lavoro e tutelare sommerso' : 'Il Reddito di cittadinanza deve diventare un ponte verso il lavoro e non mi sembra che vada in questa strada - spiega a 'Circo Massimo' su Radio...

Reddito di cittadinanza - perché l'assegno potrebbe essere di soli 390 euro : Secondo uno studio Svimez, in base alla platea di beneficiari indicata dal governo, l'assegno difficilmente può essere di...