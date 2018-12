Strage di Erba | i fratelli Castagna a Storie maledette | “Olindo e Rosa colpevoli | il

Franca Leosini - la puntata speciale di Storie Maledette sulla Strage di Erba fa il 6% di share. Il contro-interrogatorio ai fratelli Castagna : La verità dei media, la verità della giustizia e quella dei fatti non sempre coincidono ma spesso il metodo televisivo sortisce i suoi effetti collaterali con il tifo da stadio tra innocentisti e colpevolisti. Il danno è enorme, forse per questo Storie Maledette, grazie alla sua autorevolezza si propone come cassazione televisiva per i gialli. Una puntata speciale porta lo spettatore nel “cuore ferito della strage di Erba” con ...

Stasera a 'Storie Maledette' una finestra sulla Strage di Erba : Stasera l’inquietante caso della strage di Erba viene affrontato nel programma di Franca Leosini, proprio mentre arrivano nuove notizie processuali che potrebbero riaprire il caso. Per tutti la strage di Erba è un fatto terribile, ma chiuso. La sera dell'11 dicembre 2006, nel piccolo condominio in provincia di Como, persero la vita 4 persone: Raffaella Castagna, sua madre Paola Galli, la vicina di casa accorsa per soccorrerli Valeria Cherubini ...

Storie Maledette - Franca Leosini racconta la Strage di Erba con i fratelli Castagna : A 12 anni dalla strage di Erba, in cui furono uccise tre donne e un bambino e fu gravemente ferito un uomo, Franca Leosini ripercorre la storia del processo che ha portato alla condanna all'ergastolo in via definitiva di Olindo Romano e Rosa Bazzi, in un appuntamento speciale di Storie Maledette in onda questa sera, domenica 16 dicembre, dalle 21.15 su Rai 3.prosegui la letturaStorie Maledette, Franca Leosini racconta la strage di Erba ...

Programmi TV di stasera - domenica 16 dicembre 2018. Su Rai3 «Storie Maledette – Nel cuore ferito della Strage di Erba»

Strage di Erba - 12 anni dopo il ministro Bonafede avvia ispezione : Sono passati dodici anni da quella sera dell' 11 dicembre 2006 , quando ad Erba , Como, , un bambino di due anni con tre adulti fu brutalmente massacrato. Per la mattanza sono in carcere i vicini di ...

Strage di Erba - il ministero manda gli ispettori alla procura di Como : Bonafede chiede le carte dell’inchiesta : Dodici anni dopo si apre uno spiraglio sulla Strage di Erba. Il ministero della giustizia ha avviato un’ispezione sull’inchiesta compiuta sull’eccidio dell’11 dicembre 2006 che causò 4 morti e un ferito. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha chiesto infatti alla procura di Como gli atti su quanto avvenuto. In carcere, condannati in via definitiva all’ergastolo, ci sono i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, vicini di ...

Strage di Erba - colpo di scena : il ministro Bonafede avvia ispezione sulla condanna : Il Guardasigilli ha chiesto alla Procura di Como gli atti: avrebbe delle perplessità su alcuni aspetti dell'indagine e dell'istruttoria. I documenti sono già a Roma e l’ispezione ministeriale sul procedimento è avviata. Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati all'ergastolo in via definitiva.Continua a leggere

