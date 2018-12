Salvini prende in giro Renzi per gli ascolti tv del suo documentario: “Peggio della signora in giallo”

blogitalia.news

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Matteoderide Matteo, uno sfottò che l'ex segretario PD gli ha decisamente offerto su un piatto d'argento GliTv e i dati Auditel delFirenze secondo me condotto dae andato in onda ieri sera sul Nove sono stati fallimentari. Inutile girarci attorno, il programma dell'ex premier ha raggiunto poco più di trecentomila spettatori con un tragico 1,8% di share, battuto anche dal mai pervenuto La fabbrica dei biscotti su TV8, e da vari film visti e rivisti sui vari canali digitali.Ma andiamo per ordine.