Ciclismo su pista | Coppa del Mondo 2019 | Italia già alla grande | il quartetto maschile

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018-2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Non c’è tempo per rifiatare: dopo la prima tappa in terra francese la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019 affronta una trasferta lunghissima, ci si sposta verso il Canada, precisamente a Milton. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione: appuntamento su Eurosport per seguirla in TV (molto probabilmente in differita), in streaming invece sul canale Youtube della Federazione canadese. (Gli orari sono ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Paternoster argento nell’Omnium. Barbieri 4a nello Scratch : La terza giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista (Saint Quentin en Yvelines, Francia) ha visto la nostra Letizia Paternoster conquistare la medaglia d’argento nell’Omnium femminile. La giovanissima azzurra conclude alle spalle della sola olandese Kirsten Wild, grazie ad un’ottima prestazione in tutte le prove. Buone notizie anche dallo Scratch femminile, dove l’italiana Rachele Barbieri chiude ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Saint Quentin en Yvelines 2018 : azzurri giù dal podio nelle gare odierne : La seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista di Saint Quentin en Yvelines, in Francia, si chiude senza podi per gli azzurri, con il quarto posto di Francesco Lamon nello scratch come miglior risultato. Sesto posto per Letizia Paternoster e Rachele Barbieri nell’americana, nono per Simone Consonni nell’omnium. Nello scratch maschile Francesco Lamon chiude quarto alle spalle dell’austiaco Stefan Matzner, vincitore ...

Ciclismo su pista – L’Italia fa incetta di medaglie alla prima prova di Coppa del Mondo : Confalonieri d’oro : La campionessa europea vince la corsa a punti. Nell’inseguimento a squadre entrambe i trenini sul podio con il doppio record italiano segnato dagli uomini L’Italia della pista comincia la nuova stagione, quella fondamentale ai fini del ranking per le qualificazioni a Tokyo2020, come aveva terminato quella passata. Avevamo lasciato gli azzurri protagonisti a Glasgow e li ritroviamo ancora in luce anche nella prima prova di Coppa ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : tutti i risultati della prima giornata in Francia. Vince Confalonieri - tre podi azzurri : prima giornata davvero esaltante nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista per quanto riguarda la nazionale italiana: una vittoria e tre podi totali per gli azzurri. Andiamo a riepilogare tutti i risultati delle finali odierne. Inseguimento a squadre femminile L’Australia batte in finale la Nuova Zelanda. Super Italia che trova la medaglia di bronzo. (Clicca qui per la cronaca della gara) Inseguimento a squadre ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Maria Giulia Confalonieri in trionfo nella corsa a punti : Super Italia nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, in terra transalpina: arriva il terzo podio di questa prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Dopo due bronzi c’è però il trionfo: Maria Giulia Confalonieri domina la corsa a punti in maglia di campionessa d’Europa in carica della specialità. L’azzurra si gestisce al meglio, con una tattica unica che aveva saputo adottare anche ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : anche gli uomini sul podio dell’inseguimento a squadre - ancora record italiano! : Nuova finale e nuovo podio per la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019: in Francia, nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, anche il quartetto di inseguimento a squadre maschile riesce a trovare la terza piazza. Gran prova per Liam Bertazzo, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Michele Scartezzini, campioni d’Europa in carica. 3:53.153 il tempo nella finalina per il piazzamento per il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : terzo posto per il quartetto femminile - vince l’Australia : Si apre con un podio nella prima finale la tappa iniziale della Coppa del Mondo 2019 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia). A riuscire a conquistare la medaglia di bronzo sono state le ragazze del quartetto di inseguimento a squadre: Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli. Seconde in qualifica ieri, non erano riuscite però ad agguantare la finale per l’oro nel ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : strepitoso record italiano del quartetto maschile. Anche le donne si giocheranno il bronzo : Subito notizie eccezionali al debutto per quanto riguarda la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella Coppa del Mondo 2019. La prima tappa vede già esaltarsi i corridori del Bel Paese: nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines è ancora una volta l’inseguimento a squadre a dare gioie al tricolore, con il primo turno che si è svolto nel pomeriggio (prima sessione di finali nella serata). La squadra più esaltante questa volta però è ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : quartetto femminile secondo dopo le qualifiche : Scattata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista: in terra francese va in scena la prima tappa sul velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines. Prima giornata dedicata solo alle qualificazioni degli inseguimenti a squadre, da domani si fa sul serio. Subito buone notizie in casa Italia: il trenino al femminile formato dalle giovanissime Balsamo, Cavalli, Confalonieri e Paternoster timbra la seconda piazza e si candida ovviamente a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : l’elenco dei convocati dell’Italia nella seconda tappa in Canada : seconda tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista a Milton (Canada) e azzurri protagonisti nella tre giorni nordamericani (26-28 ottobre). nella prova che assegnerà punti importanti in chiave olimpica, guardando a Tokyo 2020, i commissari tecnici Marco Villa ed Edoardo Salvoldi hanno convocato i seguenti atleti: NAZIONALE DONNE (Ct Edoardo Salvoldi) Balsamo Elisa G.S. Fiamme Oro Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro Cavalli Marta Valcar ...

Ciclismo - prima donna transgender campione del mondo Master su pista : La storia del Ciclismo ci ha abituati da sempre a vivere grandi imprese, campioni in battaglia sulle salite e purtroppo anche scandali. Quello che però è successo sabato scorso ai campionati del mondo Master su pista a Los Angeles, in California, non solo entra di diritto nella storia della bicicletta ma anche dello sport. Infatti per la prima volta una donna transgender è salita sul tetto del mondo, vincendo la medaglia d'oro su pista, tra ...