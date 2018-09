Disordini durante incontro di calcio Avezzano-Cesena | arrestati due tifosi

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L'Aquila - In relazione aiverificatisi addomenica 16 settembre, in occasione dell’di, valevole per il campionato di Serie D - Girone F, disputatosi presso lo Stadio Comunale dei Marsi, nel pomeriggio odierno personale del Commissariato di P.S. diha proceduto all’arresto differito di due giovani avezzanesi, resisi responsabili, nella circostanza, di lancio di sassi contro le Forze di Polizia, con conseguenti lesioni personali e danneggiamento di automezzi di servizio e di veicoli privati parcheggiati nella pubblica via. I due, L. S., di anni 27, già destinatario di DASPO, e T. S., di anni 31, su disposizione del P.M. di turno, in attesa dell’udienza di convalida sono stati posti agli arresti domiciliari. Prosegue, a cura del Commissariato di P.S. di, della Polizia Scientifica e delle DIGOS di ...