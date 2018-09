Abusi su due ragazze a Menaggio | scarcerati i tre fermati ' Indizi solo sul quarto

Abusi su due ragazze vicino Como - scarcerati i tre fermati. Indizi solo sul quarto giovane : Il racconto delle ragazze che hanno denunciato di essere state violentate a Menaggio non è convergente, mentre la ricostruzione fornita dagli indagati oltre che convergente è plausibile. Per questo ...

Estate sicura - sequestrati due lidi Abusivi tra Bacoli e Monte di Procida : L'Estate sta finendo, ma c'è ancora tempo per sequestrare lidi abusivi. Due sono stati scoperti tra Bacoli e Monte di Procida dai carabinieri della stazione di Bacoli, insieme a personale della ...

Napoli - sequestrate due discariche Abusive in via Pigna : La polizia municipale, impegnata in operazione interforze Terra dei Fuochi, ha sequestrato una discarica abusiva alla Pigna trasformata in luogo di incenerimento dei rifiuti. Site all'interno di un ...

Vittoria - bonificate due grosse discariche Abusive : Vittoria - Gli operai della Tech hanno provveduto in questi giorni a rimuovere una discarica abusiva lungo l'ex provinciale Berdia-Piano di Savia, dove erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere. ...

Abusi su minori - Vaticano sospende sacerdote francescano accusato in Croazia : “Almeno due le vittime” : Dal Vaticano è arrivato un decreto di sospensione a divinis che vieta ogni attività ministeriale per Gracijana Stipu Gazperova, sacerdote francescano accusato da più parti di Abusi sessuali su minorenni a Spalato, in Croazia. Adesso l’uomo dovrà ritirarsi a una condotta di vita riservata. L’apertura dell’inchiesta diocesana risale all’11 maggio scorso e già il primo verdetto non era stato positivo per l’uomo. Padre ...

Due ormeggi Abusivi a Mergellina costruiti pontili vicino scogliera : Due ormeggi abusivi sono stati sgomberati oggi dai carabinieri sul lungomare di Mergellina, a Napoli. I militari della stazione di Posillipo e del Nucleo Operativo di Bagnoli con la capitaneria di ...

Roma - condizioni igieniche insufficienti e dehors Abusivo : multati due ristoranti cinesi : Controlli a tappeto tra Testaccio e Aventino per contrastare ogni forma di degrado e illegalità e verificare il rispetto delle prescrizioni amministrative. In campo i carabinieri della Stazione Roma ...

Controlli a tappeto ad Alassio contro l'Abusivismo commerciale : multati due negozianti : Alassio. Saranno multati con sanzioni esemplari i due titolari di altrettanti negozi cittadini che tenevano a lavorare persone in nero. La scoperta è stata fatta grazie alle verifiche congiunte di ...

Qualiano - 43enne violenta due bambine : era già ai domiciliari per Abusi : Qualiano - Approfittava delle bimbe sul pianerottolo di casa oppure in qualche anfratto del palazzo. Le toccava, le molestava, le palpeggiava nelle parti intime ogni qual volta ne aveva...

Sequestrato opificio nel pescarese - denunciate due persone per scarichi Abusivi : Pescara - Irregolarità di carattere ambientale hanno portato su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, al sequestro preventivo di un opificio di Città Sant'Angelo (Pescara), destinato alla produzione di fertilizzanti e concimi per l'agricoltura biologica. In seguito al provvedimento, eseguito dagli della Guardia Costiera di Pescara, dopo indagini condotte sui fiumi Saline e Fino, ...