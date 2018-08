5 fumetti steampunk per l’estate : Che cos’è la fantascienza steampunk? Inutile perdersi in lunghe dissertazioni, bastano due elementi fondamentali per coglierne pienamente lo spirito: macchine fantastiche alimentate a vapore, in una società ucronica che ricorda l’Inghilterra Vittoriana. Tutto qui. Certo, possono esserci innumerevoli variazioni, che vanno dallo steampunk distopico al gaslamp fantasy, caratterizzato da toni leggeri e spirito d’avventura, sino al dieselpunk, che ...