Trenord | annuncio shock contro zingari | capotreno | mi scuso Ultime notizie

Il pendolare sommerso di insulti per aver segnalato l annuncio razzista su Trenord : Ma questo tipo di linguaggio è stato ormai sdoganato dalla politica. Qualche anno fa un annuncio del genere sarebbe stato impensabile. E in ogni caso la questione si sarebbe risolta con una piccola ...

Annuncio razzista su treno - Salvini : non licenziare dipendente Trenord | : Non si placano le polemiche dopo che la capo treno , con un messaggio all'altoparlante a bordo della tratta Milano-Cremona, ha detto: "zingari scendere perché avete rotto"

Annuncio choc sul treno - Salvini : 'Capotreno Trenord non va licenziata' : ''La capo treno non va licenziata, gli italiani sono esasperatì. Lo dice il prof di sinistra, e io sono d'accordo con lui'. Così su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini , rilanciando l'...

Trenord - annuncio razzista con altoparlante : la ‘capotreno’ rischia licenziamento : E’ stata individuata l’autrice dell’ annuncio discriminatorio e razzista contro gli zingari durante il tragitto sul convoglio Trenord tra Milano e Mantova. Si tratterebbe della Capotreno. La donna rischia di essere licenziata in tronco da Trenord . Trenord sulla dipendente razzista : “Comportamento grave e inqualificabile” A raccontare i fatti circa il clamoroso annuncio razzista durante il percorso del convoglio è ...

Annuncio razzista sul treno - dipendente Trenord rischia licenziamento - : Non si placano le polemiche dopo che la capo treno , con un messaggio all'altoparlante a bordo della tratta Milano-Cremona, ha detto: "zingari scendere perché avete rotto". Salvini: "Bisogna pensare ...

Annuncio razzista sul treno - dipendente Trenord rischia licenziamento : Annuncio razzista sul treno , dipendente treno rd rischia licenziamento Non si placano le polemiche dopo che la capo treno , con un messaggio all’altoparlante a bordo della tratta Milano-Cremona, ha detto: “zingari scendere perché avete rotto”. Salvini: "Bisogna pensare alla sicurezza dei ...

La capotreno di Trenord - autrice dell'annuncio shock : "Ho solo difeso i miei passeggeri" : "Ero sotto pressione, è stato il gesto estremo di una situazione al limite. C'è esasperazione per la presenza di gruppi di rom sul treno, quell'annuncio l'ho fatto per difendere i miei passeggeri". Si difende con queste parole la capotreno di Trenord, autrice dell'annuncio shock pronunciato a bordo del convoglio che viaggiava sulla tratta Milano-Cremona. La dipendente, di cui non è stato reso noto il nome, ha utilizzato gli ...