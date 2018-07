Migranti | Guardia costiera | mai coinvolti in soccorso gommone Josefa

Migranti - OPEN ARMS : “DENUNCIAMO ITALIA E LIBIA”/ Guardia costiera : “Mai coinvolti in soccorso gommone” : MIGRANTI, accuse contro la Guardia costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:46:00 GMT)

Migranti - Fico premia la Guardia costiera : «Mille salvati - grazie» : Il presidente della Camera plaude all’intervento nel Mediterraneo: a loro un plauso doveroso. E alla cerimonia del Ventaglio: «Lego la mia presidenza ad una legge che porti all’acqua pubblica»

Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica

**Migranti : Salvini - Guardia costiera libica salva - non affoga persone** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Quello che è accaduto “andrà in onda su una tv tedesca”, è “un documentario in cui si vede che non c’era nessuno in mare. La Guardia costiera libica è pagata per salvare le persone, non per farle affogare”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. Erasmo Palazzotto di Leu a bordo della nave Ong dice non che è così, chiedono i cronisti. “Un parlamentare di Leu? ...

Migranti - affidarsi alla Guardia costiera libica significa lavarsene le mani : Chiudere i porti alle ong, scoraggiando anche i soccorsi delle imbarcazioni mercantili e mettendo spesso in crisi perfino la nostra Guardia costiera. Pretendere che a soccorrere i naufraghi nel Mediterraneo sia la sedicente Guardia costiera libica: un microscopico corpo non si capisce quanto slegato dalle milizie che comandano dall’altra parte del Mediterraneo e che ha a disposizione quattro motovedette riciclate dalla nostra Guardia di Finanza. ...

Migranti - la video denuncia di Open Arms : “Guardia costiera libica ha lasciato morire in mare una donna e un bambino” : “La Guardia costiera libica ha lasciato morire una donna e un bambino che si trovavano a bordo di una nave con 158 persone“. Lo ha denunciato in un tweet Oscar Camps, fondatore della ong Proactiva Open Arms: “La Guardia costiera libica ha annunciato di aver intercettato un’imbarcazione con 158 persone a bordo e di aver fornito assistenza medica e umanitaria. Quello che non ha detto è che hanno lasciato due donne e un ...

Migranti, guardia costiera Libia ferma barcone: 158 persone a bordo

Migranti - la denuncia di Open Arms : “Guardia costiera libica ha lasciato morire in mare una donna e un bambino” : La denuncia è accompagnata da una foto e da un video. Su Twitter. Il testo dice questo: “La Guardia costiera libica ha detto di aver intercettato una barca con 158 persone fornendo assistenza medica e umanitaria, ma non hanno detto che hanno lasciato due donne e un bambino a bordo e hanno affondato la nave perché non volevano salire sulle motovedette”. Parola di Oscar Camps, fondatore della ong spagnola Open Arms. Lo scatto lascia ...

Migranti - viveri per altre 24 ore sulle navi di Frontex e Guardia di Finanza : Saranno consegnati viveri e bevande sufficienti per almeno altre 24 ore alle navi della Guardia di Finanza e di Frontex fermi al largo di Pozzallo con a bordo oltre oltre 430 Migranti. Sulla Protector ...

Migranti, la Guardia costiera spagnola soccorre 340 persone

Migranti - trasbordati i 450 dal barcone a navi di Guardia Costiera - GdF e Frontex : Questa mattina, poco dopo le 8:30, è stato completato il trasbordo dei 450 Migranti che ieri erano stati individuati su un barcone partito dalle coste libiche di Zuara e visto poi in acque maltesi. Nel pomeriggio di ieri quel barcone si era spostato dirigendosi verso le coste italiane ed era subito partito un braccio di ferro tra il governo italiano e quello maltese. Quest'ultimo aveva preso in carico il coordinamento dei soccorsi, ma poi non ...

Migranti - barcone a Lampedusa : 310 dei 450 profughi già trasferiti su navi di Gdf e guardia costiera : Il barcone con 450 Migranti a bordo, partito dalla Libia e sul quale ieri si è consumato l'ennesimo scontro tra l'Italia e Malta , si trova ormai vicinissimo a Lampedusa . Al momento, 260 dei 450 ...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...